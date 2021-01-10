Технологии как искусство. В США создали нейронную сеть – она превращает текст в картинки

Американская некоммерческая организация OpenAI разработала необычную нейронную сеть Dall-e. Созданный искусственный интеллект способен распознавать слова и фразы, превращая напечатанный текст в рисунки. В будущих планах компании, соучредителем которой является глава SpaceX Илон Маск, развить дружественный и открытый миру ИИ.

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Название для нейронной сети разработчики выбрали по схожести с именами сюрреалистического художника Сальвадора Дали и мультипликационного робота Wall-e. По словам создателей, "нарисованные" Dall-e картины чуть отдают сюрреализмом и символизируют переплетение графики и текста.

В числе прочего, Dall-e способен создавать 3-D модели объектов, снятые с разных ракурсов и применять различные оптические спецэффекты.

В OpenAI заявляют, что качество и точность итогового изображения будет зависеть от того, насколько было детально составлено его текстовое описание.

в декабре 2020 года искусственный интеллект впервые в истории управлял военным самолетом США.

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Дарья Мостовая

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