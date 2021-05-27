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В Нигерии из-за перегруза перевернулась лодка, 150 человек погибли

27.05.2021, 08:57
В Нигерии из-за перегруза перевернулась лодка, 150 человек погибли - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В штате Кебби, Нигерия, на реке Нигер произошла трагедия – перевернулась переполненная лодка, перевозившая около 200 пассажиров. Спасти удалось только 20 человек, пишет Reuters.

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У губернатора штата заявили, что такие случаи в стране не редкость – когда в лодку, рассчитанную на 80 человек, набивается вдвое больше народу. Тем более что это судно, кроме людей, перевозило еще мешки с песком с золотого рудника. Однако этот случай стал самым масштабным по количеству жертв за последние годы.

Сейчас спасатели продолжают поиски погибших: тела 150 человек пока не найдены, но они уже считаются утонувшими.

  • 5 мая 2021 года в Одесской области перевернулась лодка с пограничниками: трое спаслись, один пропал – видео.

Смотрите также: В Нигерии разбился самолет ВВС, все на борту погибли: видео

Дарья Мостовая
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