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В Нигерии разбился самолет ВВС, все на борту погибли: видео

21.02.2021, 18:26
В Нигерии разбился самолет ВВС, все на борту погибли: видео - Фото
Авиакатастрофа в Нигерии (Фото: EPA-EFE/STR)

Сегодня, 21 февраля, небольшой пассажирский самолет Военно-воздушных сил Нигерии разбился недалеко от аэропорта Абуджи после сообщения о неисправности двигателя, в результате чего погибли все семь человек, находившихся на борту. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на ВВС Нигерии.

Как отмечается, самолет Beechcraft King Air 350i направлялся в город Минна, расположенный в 110 км к северо-западу от столицы.

После сообщения о проблемах с двигателем, самолет попытались вернуть в аэропорт взлета, но он упал и загорелся.

Beechcraft King Air 350i – двухвинтовой самолет производства Textron Aviation – подразделения американского конгломерата Textron Inc. Впервые модель была выпущена в 2009 году.

  • 15 февраля сообщалось, что во время полета у самолета Boeing 757-200 логистической компании DHL полностью открылся грузовой люк при вылете из аэропорта Лейпцига.

Читайте также: В США обломки загоревшегося двигателя самолета Boeing упали на жилые дома – видео

Наталия Медведева
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нигерия авиакатастрофа самолет
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