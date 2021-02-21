В Нигерии разбился самолет ВВС, все на борту погибли: видео

Сегодня, 21 февраля, небольшой пассажирский самолет Военно-воздушных сил Нигерии разбился недалеко от аэропорта Абуджи после сообщения о неисправности двигателя, в результате чего погибли все семь человек, находившихся на борту. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на ВВС Нигерии.

The Nigeria Military plane, King Air 350, crashes after reporting engine trouble in Abuja – airport authority



May their soul RIPpic.twitter.com/bNCwsNZvy8 — tian (@Azubuike4me) February 21, 2021

Как отмечается, самолет Beechcraft King Air 350i направлялся в город Минна, расположенный в 110 км к северо-западу от столицы.

После сообщения о проблемах с двигателем, самолет попытались вернуть в аэропорт взлета, но он упал и загорелся.

Beechcraft King Air 350i – двухвинтовой самолет производства Textron Aviation – подразделения американского конгломерата Textron Inc. Впервые модель была выпущена в 2009 году.

15 февраля сообщалось, что во время полета у самолета Boeing 757-200 логистической компании DHL полностью открылся грузовой люк при вылете из аэропорта Лейпцига.

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Наталия Медведева

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