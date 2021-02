В Нигерии разбился самолет ВВС, все на борту погибли: видео

Сегодня, 21 февраля, небольшой пассажирский самолет Военно-воздушных сил Нигерии разбился недалеко от аэропорта Абуджи после сообщения о неисправности двигателя, в результате чего погибли все семь человек, находившихся на борту. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на ВВС Нигерии.

The Nigeria Military plane, King Air 350, crashes after reporting engine trouble in Abuja – airport authority



May their soul RIPpic.twitter.com/bNCwsNZvy8