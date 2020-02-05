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Телохранитель экс-премьера забыл пистолет в туалете самолета

Телохранитель экс-премьера забыл пистолет в туалете самолета - Фото
Дэвид Кэмерон (Фото: EPA/Facundo Arrizabalaga)
05.02.2020, 11:37

Пистолет охранника экс-премьера Великобритании Дэвида Кэмерона нашел напуганный пассажир и передал оружие экипажу самолета

Телохранитель экс-премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона забыл в туалете самолета заряженный пистолет Glock 17. Об этом сообщает Daily Mail

Охранник также забыл в туалете свои документы и паспорт Кэмерона.

Находка вызвала панику среди пассажиров на борту самолета. Пилот пробовал объяснить, что охрана бывшего премьера имеет право на перевозку оружия в ручной клади, однако пистолет пришлось вынести из самолета из-за протеста пассажиров. 

Сейчас за дело взялась полиция Лондона, охранника Кэмерона уже отстранили от службы. 

  • После проведения в июне 2016 года референдума, по результатам которого 51,9% британцев проголосовали за выход Великобритании из Евросоюз, Кэмерон подал в отставку. 13 июля 2016 года королева Елизавета ІІ приняла отставку Дэвида Кэмерона и поручила сформировать новое правительство страны Терезе Мэй.
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