Телохранитель экс-премьера забыл пистолет в туалете самолета

Дэвид Кэмерон (Фото: EPA/Facundo Arrizabalaga)

Телохранитель экс-премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона забыл в туалете самолета заряженный пистолет Glock 17. Об этом сообщает Daily Mail.

Охранник также забыл в туалете свои документы и паспорт Кэмерона.

Находка вызвала панику среди пассажиров на борту самолета. Пилот пробовал объяснить, что охрана бывшего премьера имеет право на перевозку оружия в ручной клади, однако пистолет пришлось вынести из самолета из-за протеста пассажиров.

Сейчас за дело взялась полиция Лондона, охранника Кэмерона уже отстранили от службы.