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Только в магазин или аптеку. В Турции на три дня вводят круглосуточный комендантский час

22.04.2021, 12:10
Только в магазин или аптеку. В Турции на три дня вводят круглосуточный комендантский час - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

В Турции решили ввести круглосуточный комендантский час – он начнет действовать 22 апреля в 19:00 вечера по местному времени и закончится в 05:00 утра 26 апреля. В это время жители смогут выходить из дома только в ближайшие продуктовые магазины, аптеки или для выгула собак, сообщает CNN Turk со ссылкой на министерство внутренних дел страны.

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На такие меры турецкое правительство решило пойти из-за всплеска коронавируса, а также в связи с приближающимися праздниками. 23 апреля в Турции отмечается годовщина первого собрания меджлиса (законодательный орган республики), а 24 и 25 числа в стране будут праздновать день национального суверенитета и день защиты детей.

  • 14 апреля Турция усилила локдаун – за сутки было зафиксировано почти 60 000 случаев заболевания COVID-19.

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Дарья Мостовая
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Турция карантин праздники комендантский час коронавирус локдаун
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