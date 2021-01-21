В Турции более миллиона человек привились китайской вакциной, которую закупит Украина

В Турции более миллиона человек вакцинированы от коронавируса китайской вакциной CoronaVac. Об этом сообщает MedicalXpress.

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Вакцинация препаратом китайской фирмы Sinovac началась в Турции неделю назад.

19 января министр здравоохранения страны Фахреттин Кока заявил, что темп вакцинации в Турции один из самых быстрых в мире. Для сравнения, во Франции вакцинация началась 28 декабря 2020 года и охватила 585 000 человек.

На данный момент в Турции первую дозу вакцины получили более 1% жителей из более 83 млн населения страны.

Первыми вакцинировали медиков, с 19 января начали делать прививки пожилым людям в возрасте от 80 лет.

Темпы вакцинации могут быть ограничены поставками: всего Турция заказала 50 млн доз вакцины CoronaVac, но до конца месяца получит только 3 млн из них. Также Турция договорилась о поставках 4,5 млн доз вакцины Pfizer/BioNTech в конце марта.

В Турции зарегистрированы 24 328 умерших от коронавируса и около 2,4 млн заболевших.

11 января в Индонезии, где проходит один из этапов тестирования Sinovac, назвали промежуточную цифру эффективности, которую показывает вакцина – 65,3%.

12 января стало известно, что группа фармкомпаний Лекхим подписала с китайской Sinovac Biotech договор на поставку в Украину 5 млн доз вакцины.

В тот же день появилась информация, что эффективность китайской вакцины при тестировании в Бразилии составила только 50%.

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Денис Юдин

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