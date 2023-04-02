Торнадо в США. Погибли более 20 человек

С вечера 31 марта до вечера 1 апреля в США на большей части территории пронеслись смертоносные торнадо, в результате которых погибли по меньшей мере 24 человека на Юге, Среднем Западе и в Средней Атлантике. Об этом сообщает The Washington Post.

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Центр прогнозирования штормов Национальной метеорологической службы зарегистрировал более 60 сообщений о торнадо в нескольких штатах, которые привели к смертям в Алабаме, Арканзасе, Делавэре, Индиане, Иллинойсе, Миссисипи и Теннесси.

Как отмечается, наиболее смертоносными торнадо были в Теннесси.

Мэр сельского округа Макнейр, где погибли по меньшей мере семь человек, сказал, что на этот район обрушились два последовательных торнадо – люди вернулись домой из укрытий после первого, и второй привел к человеческим жертвам.

Серия торнадо пронеслась в США только через неделю после того, как в Миссисипи из-за большого смерча погибли 26 человек. Тогда торнадо преодолел 94 километра и длился около часа и 10 минут – необычно долгий период для подобных природных явлений.

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Наталія Медведєва

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