UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В США торнадо практически сравнял с землей целый город, погибли 23 человека: фото, видео

Цей матеріал також доступний українською
25.03.2023, 17:25
В США торнадо практически сравнял с землей целый город, погибли 23 человека: фото, видео - Фото
Фото: twitter.com/AaronRigsbyOSC

Мощный торнадо практически сравнял с землей город Роллинг-Форк в центральной части штата Миссисипи. Представители экстренных служб сообщили, что 23 человек погибли, десятки получили ранения, они были вытащены из рухнувших домов, передает The New York Times.

Шторм обрушился на штат Миссисипи поздно вечером в пятницу. Многие здания, частные дома и предприятия, разрушены, деревья вырваны с корнем.

Центр разрушений находился в городе Роллинг-Форк в округе Шарки. Мэр города Элдридж Уокер сказал: "Моего города больше нет".

Офис Национальной метеорологической службы в Джексоне, штат Миссисипи, сообщил: "В настоящее время мы не уверены, был ли это один большой торнадо, который вызвал весь ущерб, или он поднялся, а затем сбросил новый".

Чуть менее 100 000 потребителей электроэнергии в Алабаме, Миссисипи и Теннесси все еще остаются без электричества, некоторые из наиболее пострадавших округов почти полностью обесточены.

Аарон Ригсби, видеооператор и охотник за торнадо, сказал в интервью, что наблюдал, как торнадо превратился из "маленького конуса" в "огромный клин". По словам Ригсби, после того, как торнадо обрушился на Роллинг-Форк, он ходил по городу от двери к двери, спасая людей, попавших в ловушку.

Смотрите также: Мощный взрыв на шоколадной фабрике в США попал на камеру – видео

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
США торнадо
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 