В США торнадо практически сравнял с землей целый город, погибли 23 человека: фото, видео

Мощный торнадо практически сравнял с землей город Роллинг-Форк в центральной части штата Миссисипи. Представители экстренных служб сообщили, что 23 человек погибли, десятки получили ранения, они были вытащены из рухнувших домов, передает The New York Times.

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Шторм обрушился на штат Миссисипи поздно вечером в пятницу. Многие здания, частные дома и предприятия, разрушены, деревья вырваны с корнем.

Центр разрушений находился в городе Роллинг-Форк в округе Шарки. Мэр города Элдридж Уокер сказал: "Моего города больше нет".

Офис Национальной метеорологической службы в Джексоне, штат Миссисипи, сообщил: "В настоящее время мы не уверены, был ли это один большой торнадо, который вызвал весь ущерб, или он поднялся, а затем сбросил новый".

Чуть менее 100 000 потребителей электроэнергии в Алабаме, Миссисипи и Теннесси все еще остаются без электричества, некоторые из наиболее пострадавших округов почти полностью обесточены.

Аарон Ригсби, видеооператор и охотник за торнадо, сказал в интервью, что наблюдал, как торнадо превратился из "маленького конуса" в "огромный клин". По словам Ригсби, после того, как торнадо обрушился на Роллинг-Форк, он ходил по городу от двери к двери, спасая людей, попавших в ловушку.

First light revealing the destruction in Rolling Fork, MS #MSwx pic.twitter.com/9q5QX2wF4F — Aaron Rigsby (@AaronRigsbyOSC) March 25, 2023

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Вадим Ребрина

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