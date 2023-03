В США торнадо практически сравнял с землей целый город, погибли 23 человека: фото, видео

Мощный торнадо практически сравнял с землей город Роллинг-Форк в центральной части штата Миссисипи. Представители экстренных служб сообщили, что 23 человек погибли, десятки получили ранения, они были вытащены из рухнувших домов, передает The New York Times.

Шторм обрушился на штат Миссисипи поздно вечером в пятницу. Многие здания, частные дома и предприятия, разрушены, деревья вырваны с корнем.

Центр разрушений находился в городе Роллинг-Форк в округе Шарки. Мэр города Элдридж Уокер сказал: "Моего города больше нет".

Офис Национальной метеорологической службы в Джексоне, штат Миссисипи, сообщил: "В настоящее время мы не уверены, был ли это один большой торнадо, который вызвал весь ущерб, или он поднялся, а затем сбросил новый".

Чуть менее 100 000 потребителей электроэнергии в Алабаме, Миссисипи и Теннесси все еще остаются без электричества, некоторые из наиболее пострадавших округов почти полностью обесточены.

Аарон Ригсби, видеооператор и охотник за торнадо, сказал в интервью, что наблюдал, как торнадо превратился из "маленького конуса" в "огромный клин". По словам Ригсби, после того, как торнадо обрушился на Роллинг-Форк, он ходил по городу от двери к двери, спасая людей, попавших в ловушку.

First light revealing the destruction in Rolling Fork, MS #MSwx pic.twitter.com/9q5QX2wF4F