Toyota построит у подножия Фудзиямы умный город с автономным транспортом и роботами

Корпорация Toyota провела вчера, 23 февраля, церемонию закладки фундамента умного города Woven City у подножия горы Фудзияма, сообщает Japan Times. Город станет полигоном для испытания новых технологий, включая робототехнику и искусственный интеллект.

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Жителями города станут 360 человек, включая сотрудников Toyota. Он будет построен на территории бывшего сборочного завода компании площадью 70,8 га в Сусоно, префектура Сидзуока. Со временем планируется увеличить население города до 2000 человек.

Toyota называет проект "живой лабораторией", где будут тестировать автономный транспорт, роботов, умные дома, искусственный интеллект, зеленую энергетику и другие технологии в реальной среде.

Здания города будут сделаны преимущественно из дерева, чтобы минимизировать углеродный след, дома будут использовать искусственный интеллект для проверки здоровья жителей.

Одним из партнеров Toyota в проекте стала телекоммуникационная компания NTT. Строительные работы должны начаться в марте, когда планируется завершение строительства, пока не сообщается.

Проект города создал датский архитектор Бьярке Ингельсон, автор проекта штаб-квартиры Google в Калифорнии.

В январе 2021 года Саудовская Аравия анонсировала постройку эко-города на миллион человек.

Денис Юдин

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