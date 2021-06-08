"Чудом не произошло трагедии". В Польше истребитель по ошибке обстрелял другой самолет

Истребитель Военно-воздушных сил Польши МиГ-29 во время учебного полета по ошибке обстрелял из 30-миллиметровой авиационной пушки летевший в паре с ним аналогичный самолет – в результате происшествия никто не пострадал. Об этом пишет onet.pl.

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"Истребитель сильно поврежден. Как мы узнали от летчиков, с таким калибром пули просто чудо, что не произошло трагедии. Повреждена не только обшивка, но и каркас. Это элементы каркаса самолета, укрепляющие фюзеляж внутри. Повреждение рамы самолета – это структурное нарушение, а это значит, что он больше не пригоден для использования", – пишут журналисты.

Как отмечает издание, инцидент произошел 14 мая.

По мнению пилотов, случаи, когда истребители стреляют в паре, крайне редки. Они считают, что в этой ситуации виновата неудачная система тренировок.

"Ужасное техническое состояние самолетов МиГ-29, летающих в ВВС Польши, все больше угрожает жизни летчиков", – считают авторы.

В марте 2019 года в Польше произошла авиакатастрофа с участием МиГ-29 – самолет упал в лесу в местности Сточек в центральной части страны.

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Станислав Стороженко

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