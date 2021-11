Трагедия в Хьюстоне. В давке на фестивале Astroworld погибли восемь человек: видео 18+

По меньшей мере восемь человек погибли и многие получили ранения в результате давки среди зрителей на фестивале Astroworld Трэвиса Скотта в Хьюстоне. Об этом сообщает CNN.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам официальных лиц, по меньшей мере восемь человек погибли и несколько десятков ранены, когда вечером 5 ноября на музыкальном фестивале в Хьюстоне толпа хлынула к сцене, сдавив зрителей, которым некуда было бежать.

На фестивале Astroworld на открытом воздухе в NRG Park собрались около 50 000 человек.

Трагедия произошла во время выступления рэпера Трэвиса Скотта. Толпа начала сжиматься за полчаса до выхода артиста, давка усилилась с началом концерта.

Люди кричали, теряли сознание и падали.

Концерт остановили.

23 человека госпитализировали, восемь из них умерли. Одному пациенту 10 лет, и к утру субботы он оставался в критическом состоянии.

Полиция проводит расследование причин, вызвавших давку, а также соблюдение организаторами фестиваля техники безопасности – а именно, было ли обустроено достаточное количество выходов.

Трэвис Скотт написал в Twitter, что он "абсолютно опустошен тем, что произошло прошлой ночью".

Осторожно, видео содержит сцены насилия

Should we all just blame #TravisScott for causing an BIG mess at #AstroWorld last night? Cuz he had caused those 8 people to lose their own lives entirely, he needs to take FULL responsibility for this! pic.twitter.com/KPGXb6Vwus — Anthony Buchanan (@anthonyscountry) November 6, 2021

30 апреля на севере Израиля возле горы Мерон во время празднования Лаг ба-Омера произошла давка, в результате которой 45 человек погибли, еще более сотни получили травмы.

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.