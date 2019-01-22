Трамп - работающим без зарплаты госслужащим: "Великие патриоты"

Дональд Трамп (фото - EPA)

Президент США Дональд Трамп назвал "великими патриотами" сотни тысяч федеральных служащих, которые работают без зарплаты из-за продолжающегося шатдауна - приостановки работы правительства из-за отсутствия финансирования.

"Всем великим людям, которые так усердно работают для вашей страны и не получают зарплату, я говорю: Спасибо, вы великие патриоты", - написал он в своем Twitter.

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Американский президент подчеркнул, что теперь следует работать сообща, "чтобы после тянувшихся десятилетиями злоупотреблений наконец разрешить гуманитарный, уголовный и наркотический кризис на нашей границе". "Нас ждет большая победа", - добавил Трамп.

Шатдаун затронул около 800 тысяч госслужащих, более половины которых вынуждены работать без зарплаты, а остальные отправлены в вынужденный отпуск.

8 января Трамп впервые за два года своего президентства выступил с телеобращением к нации из Овального кабинета, вновь призвав возвести заграждения на южной границе и дать на это финансирование, из-за чего и произошел шатдаун. Четверть федеральных учреждений США не работают с 22 декабря.

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