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22.01.2019, 06:55

Трамп - работающим без зарплаты госслужащим: "Великие патриоты"

Трамп - работающим без зарплаты госслужащим: "Великие патриоты" - Фото
Дональд Трамп (фото - EPA)

Четверть федеральных учреждений США не работают с 22 декабря из-за шатдауна

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Президент США Дональд Трамп назвал "великими патриотами" сотни тысяч федеральных служащих, которые работают без зарплаты из-за продолжающегося шатдауна - приостановки работы правительства из-за отсутствия финансирования. 

"Всем великим людям, которые так усердно работают для вашей страны и не получают зарплату, я говорю: Спасибо, вы великие патриоты", - написал он в своем Twitter.  

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Американский президент подчеркнул, что теперь следует работать сообща, "чтобы после тянувшихся десятилетиями злоупотреблений наконец разрешить гуманитарный, уголовный и наркотический кризис на нашей границе". "Нас ждет большая победа", - добавил Трамп.  

Шатдаун затронул около 800 тысяч госслужащих, более половины которых вынуждены работать без зарплаты, а остальные отправлены в вынужденный отпуск.

8 января Трамп впервые за два года своего президентства выступил с телеобращением к нации из Овального кабинета, вновь призвав возвести заграждения на южной границе и дать на это финансирование, из-за чего и произошел шатдаун. Четверть федеральных учреждений США не работают с 22 декабря.

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Теги: шатдаун, США, дональд трамп, правительство, патриоты, затплата
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