Трамп говорит, что получил "очень теплое" письмо от Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп заявил, что получил "прекрасное" письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщает The Hill.
Трамп назвал письмо "очень теплым" и "очень хорошим" и выразил уверенность, что обе стороны смогут прийти к соглашению.
"У нас очень хорошие отношения", — отметил президент США.
Он также добавил, что вскоре может состояться новая встреча с Ким Чен Ыном.
На второй в истории встрече президента США и диктатора Северной Кореи, которая состоялась в феврале 2019 г в столице Вьетнама, не получилось заключить какую-либо практическую договоренность.
Южнокорейские СМИ тогда писали, что Ким Чен Ын, шокированный срывом переговоров с Трампом в Ханое, проводит массовую чистку в КНДР.