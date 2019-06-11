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11.06.2019, 21:03

Трамп говорит, что получил "очень теплое" письмо от Ким Чен Ына

Трамп говорит, что получил "очень теплое" письмо от Ким Чен Ына - Фото
Дональд Трамп (фото - EPA)

"У нас очень хорошие отношения", — сказал президент США

Президент США Дональд Трамп заявил, что получил "прекрасное" письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщает The Hill.

Трамп назвал письмо "очень теплым" и "очень хорошим" и выразил уверенность, что обе стороны смогут прийти к соглашению.

"У нас очень хорошие отношения", — отметил президент США.

Он также добавил, что вскоре может состояться новая встреча с Ким Чен Ыном.

На второй в истории встрече президента США и диктатора Северной Кореи, которая состоялась в феврале 2019 г в столице Вьетнама, не получилось заключить какую-либо практическую договоренность.

Южнокорейские СМИ тогда писали, что Ким Чен Ын, шокированный срывом переговоров с Трампом в Ханое, проводит массовую чистку в КНДР. 

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Теги: дональд трамп, ким чен ын, кндр
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