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Трамп хочет усилить контроль за продажей оружия и критикует СМИ

Трамп хочет усилить контроль за продажей оружия и критикует СМИ - Фото
Фото: Getty Images
05.08.2019, 18:05

В последние дни жертвами двух массовых убийств в Техасе и Огайо стали почти 30 человек

В связи массовыми убийствами в США президент страны Дональд Трамп призвал усилить контроль при продаже огнестрельного оружия. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Республиканцам и демократам следует объединиться по этому вопросу", - отметил Трамп. Он предложил по возможности увязать ужесточение контроля с реформой иммиграционного законодательства.

Трамп в очередной раз раскритиковал средства массовой информации. "Они "несут большую ответственность за жизнь и безопасность в нашей стране", - cказал глава государства.

По его словам, освещение новостей должно стать "справедливым, сбалансированным и беспристрастным".

Ведущие представители Демократической партии США обвинили Трампа в том, что его риторика провоцирует проявления насилия и расовой вражды.

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дональд трамп оружие сми огнестрельное оружие
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