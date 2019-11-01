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Трамп лично зачитает стенограмму беседы с Зеленским перед народом

Трамп лично зачитает стенограмму беседы с Зеленским перед народом - Фото
Дональд Трамп (Фото: Michael Reynolds/EPA)
01.11.2019, 10:20

Американский президент не видит ничего предосудительного в этом телефонном звонке и называет его "хорошим"

Президент США Дональд Трамп заявил, что лично зачитает скандальную стенограмму телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Washington Examiner.

Трамп дал понять, что не будет помогать Демократической партии реализовать импичмент и настаивает, что в разговоре с Зеленским не было ничего предосудительного. Он называет разговор "просто хорошим звонком". 

"Я собираюсь выступить в прямом эфире, наподобие "Беседы у камина" (серия радиообращений Теодора Рузвельта к народу США, - ред.), и прочитать стенограмму разговора. Люди должны слышать это", - сказал Трамп.

Ранее он раскритиковал резолюцию Палаты представителей США по следующей стадии импичмента.

31 октября в Конгрессе одобрили следующую стадию расследования об импичменте президента Трампа. За резолюцию проголосовали 232 конгрессмена, против - 196. Голоса разделились практически точно по принадлежности к Демократической и Республиканской партиям.

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