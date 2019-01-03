Трамп назвал причину распада СССР и появления России

Президент США Дональд Трамп заявил, что участие советских войск в войне в Афганистане является причиной распада Советского союза. Об этом сообщает The Washington Post.

"Раньше Россия была СССР. Афганистан сделал ее Россией. Потому что они обанкротились, воюя в Афганистане. Причина, по которой Россия была в Афганистане, заключается в том, что террористы направились бы в Россию", - заявил он.

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По словам Трампа, участие СССР в афганской войне было оправданным, но "проблема в том, что эта война была очень жесткой". "И они буквально обанкротились", - отметил глава Белого дома.

Издание оспаривает слова Трампа, уточняя, что СССР вторгся в Афганистан 1979 году и вывел свои войска спустя десятилетие, в 1989 году. Распался СССР в 1991 году. WP отмечает, что "роль Афганистана в развале Советского союза была скорее военной и идеологической, чем экономической", указывая на более весомые причины - снижение цен на нефть в 80-х годах и "перестройку".

Также газета напомнила президенту США, что в составе СССР были еще 15 стран, в том числе Украина, которая "постоянно фигурирует в новостях из-за вторжения России в Крым".

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31 декабря глава Пентагона Джеймс Мэттис после решения президента США о выводе американских войск из Сирии и сокращении военного контингента в Афганистане покинул пост. Дональд Трамп заявил, что это он его уволил из-за недовольства его действиями в Афганистане.