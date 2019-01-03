Трамп заявил, что уволил главу Пентагона и назвал причину - AP

Дональд Трамп и Джеймс Мэттис (фото - пресс-служба НАТО)

Президент США Дональд Трамп заявил, что уволил с поста министра обороны Джеймса Мэттиса, который накануне подал в отставку после решения американского президента о выводе войск из Сирии и сокращении военного контингента в Афганистане. Об этом Трамп сообщил во время заседания правительства в среду в Вашингтоне, передает Associated Press.

Сказано, что глава Белого дома выразил недовольство тем, что делал Мэттис, руководя операцией в Афганистане. Президент США считает, что Вашингтону следует позволить боевикам движения Талибан воевать с группировкой Исламское государство.

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Также на заседании Трамп отметил, что Белый дом из федерального бюджета выделил Министерству обороны США рекордные средства, и Мэттис тогда просто "не мог поверить".

"Но что он (Мэттис – ред.) сделал для меня?", - спросил Трамп.

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Мэттис покинул пост 31 декабря после решения президента США о выводе американских войск из Сирии и сокращении военного контингента в Афганистане. Патрик Шэнахан, ранее занимавший пост его заместителя, стал исполняющим обязанности министра обороны. Выступая 2 января на закрытой встрече с гражданскими руководителями вооруженных сил, Шэнахан призвал их постоянно думать о Китае, даже когда они занимаются борьбой с вооруженными группировками.