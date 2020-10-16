Трамп назвал себя вторым по знаменитости человеком в мире после Иисуса Христа – видео
При этом президент США Трамп считает, что ему далеко до популярности Иисуса Христа
Президент США Дональд Трамп сказал, что знаменитее него – только Иисус Христос. Об этом он заявил, выступая перед сторонниками, фрагмент видео опубликовал в Twitter журналист VOX Аарон Рупар.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По словам Трампа, однажды с кем-то у него произошел диалог:
– Вы самый знаменитый человек в мире, – сказал некто президенту США.
– Нет, это не так, – ответил Трамп.
– Кто более знаменит?
– Я ответил: Иисус Христос.
Отрезок – на втором видео.
"Someone said to me the other day, 'you're the most famous person in the world by far.' I said, 'no I'm not' ... they said, 'who's more famous?' I said, 'Jesus Christ'" -- Trump pic.twitter.com/KaGTYIHdxO— Aaron Rupar (@atrupar) October 15, 2020
При этом Трамп добавил, что даже близко не имеет такой же знаменитости как Иисус.
- Ранее Трамп назвал "благословением" свое заражение коронавирусом и расхвалил непроверенное лекарство. Тогда в The New York Times писали, что во время лечения он принимал дексаметазон, "который вызывает у многих людей чувство благополучия, эйфорию, придает прилив энергии."
Читайте также: Выборы в США. За месяц отрыв Байдена от Трампа увеличился вдвое – опрос Fox News
Комментарии