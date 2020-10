Трамп назвал себя вторым по знаменитости человеком в мире после Иисуса Христа – видео

Президент США Дональд Трамп сказал, что знаменитее него – только Иисус Христос. Об этом он заявил, выступая перед сторонниками, фрагмент видео опубликовал в Twitter журналист VOX Аарон Рупар.

По словам Трампа, однажды с кем-то у него произошел диалог:

– Вы самый знаменитый человек в мире, – сказал некто президенту США.

– Нет, это не так, – ответил Трамп.

– Кто более знаменит?

– Я ответил: Иисус Христос.

Отрезок – на втором видео.

"Someone said to me the other day, 'you're the most famous person in the world by far.' I said, 'no I'm not' ... they said, 'who's more famous?' I said, 'Jesus Christ'" -- Trump pic.twitter.com/KaGTYIHdxO