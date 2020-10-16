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Трамп назвал себя вторым по знаменитости человеком в мире после Иисуса Христа – видео

16.10.2020, 13:40
Трамп назвал себя вторым по знаменитости человеком в мире после Иисуса Христа – видео - Фото
Дональд Трамп (Фото: Michael Reynolds/EPA)

При этом президент США Трамп считает, что ему далеко до популярности Иисуса Христа

Президент США Дональд Трамп сказал, что знаменитее него – только Иисус Христос. Об этом он заявил, выступая перед сторонниками, фрагмент видео опубликовал в Twitter журналист VOX Аарон Рупар.

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По словам Трампа, однажды с кем-то у него произошел диалог:

– Вы самый знаменитый человек в мире, – сказал некто президенту США.

– Нет, это не так, – ответил Трамп.

– Кто более знаменит?

– Я ответил: Иисус Христос.

Отрезок – на втором видео.

При этом Трамп добавил, что даже близко не имеет такой же знаменитости как Иисус.

  • Ранее Трамп назвал "благословением" свое заражение коронавирусом и расхвалил непроверенное лекарство. Тогда в The New York Times писали, что во время лечения он принимал дексаметазон, "который вызывает у многих людей чувство благополучия, эйфорию, придает прилив энергии."

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Марк Сировой
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