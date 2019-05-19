Трамп назвал три случая, в которых допустимы аборты

Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Президент США Дональд Трамп не согласился с ключевыми положениями жесткого запрета женщинам прерывать беременность, введенного в американском штате Алабама. Об этом он написал в Twitter.

Трам считает, что исключение при подобном запрете должно быть сделано в случаях изнасилования, инцеста и при угрозе жизни матери - первые два исключения отсутствуют в новом законе штата Алабама.

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Президент США отметил, что подобной позиции придерживался и бывший президент США Рональд Рейган.

Трамп впервые прокомментировал новую волну законов США в отношении абортов. Он призвал республиканцев объединиться вокруг этого вопроса.

15 мая губернатор штата Алабама республиканка Кей Айви подписала закон штата, запрещающий аборты. Прерывание беременности будет разрешено только в чрезвычайной ситуации, когда речь идет об угрозе жизни матери или если плод не выживет после рождения. Прерывание беременности признается тяжким уголовным преступлением, за нарушение запрета, врачу грозит до 99 лет заключения.