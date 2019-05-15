Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
15.05.2019, 11:39

В одном из штатов США запретили аборты, даже после изнасилования

В одном из штатов США запретили аборты, даже после изнасилования - Фото
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Правку в законопроект, которая разрешает аборты в случае инцеста или изнасилования, - отклонили

Реклама
Реклама

Сенат американского штаба Алабама принял законодательство, которое предусматривает почти полный запрет абортов, сообщает Радио Свобода.

В сенате штата большинство у республиканцев. Закон они поддержали 14 мая.

Реклама

Теперь в Алабаме можно делать аборт только в том случае, если беременность угрожает здоровью женщины. Демократы предложили правку, которая разрешает аборты в случае инцеста или изнасилования, однако ее отклонили.

Теперь документ должен рассмотреть губернатор, республиканка Кея Айви. Подпишет ли она закон – пока неизвестно.

Национальная организация женщин (NOW) заявила, что запрет – неконституционный.

В этом году о запрете абортов после того, как врач определяет эмбриональное сердцебиение, запретили в штатах Джорджия, Кентукки, Миссисипи и Огайо.

11 апреля Конституционный суд Южной Кореи признал неконституционным закон, запрещающий аборты.

Отправить:
Распечатать:
Теги: США, алабама, аборт
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 