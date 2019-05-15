В одном из штатов США запретили аборты, даже после изнасилования

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Сенат американского штаба Алабама принял законодательство, которое предусматривает почти полный запрет абортов, сообщает Радио Свобода.

В сенате штата большинство у республиканцев. Закон они поддержали 14 мая.

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Теперь в Алабаме можно делать аборт только в том случае, если беременность угрожает здоровью женщины. Демократы предложили правку, которая разрешает аборты в случае инцеста или изнасилования, однако ее отклонили.

Теперь документ должен рассмотреть губернатор, республиканка Кея Айви. Подпишет ли она закон – пока неизвестно.

Национальная организация женщин (NOW) заявила, что запрет – неконституционный.

В этом году о запрете абортов после того, как врач определяет эмбриональное сердцебиение, запретили в штатах Джорджия, Кентукки, Миссисипи и Огайо.

11 апреля Конституционный суд Южной Кореи признал неконституционным закон, запрещающий аборты.