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15.01.2019, 12:40

Трамп не собирается встречаться со спецпрокурором Мюллером

Трамп не собирается встречаться со спецпрокурором Мюллером - Фото
Дональд Трамп (фото - EPA)

Адвокаты президента США отклонили просьбу главного расследователя "российского дела" о личной встрече

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Адвокаты президента США Дональда Трампа отклонили просьбу спецпрокурора Роберта Мюллера о личной встрече с Трампом. Об этом сообщает CNN.

Мюллер хотел уточнить ответы на вопросы следователей о российском вмешательстве в выборы президента США в 2016 году. Эти вопросы касаются периода перед избранием Трампа.

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Адвокаты объяснили свое решение тем, что Трамп уже ответил на вопросы прокуроров письменно.

Ранее адвокат Рудольф Джулиани уже говорил самому Мюллеру, что президент США больше не намерен отвечать на вопросы по этой теме.

Осенью 2018 года экс-глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт пошел на сделку со следствием и признал себя виновным по двум пунктам обвинения (в сговоре против США и в препятствовании правосудию) вдобавок к еще 8 пунктам ранее (уклонение от уплаты налогов, манипуляции с банковскими счетами, отказа раскрыть счета в иностранных банках, т.д.).

Прокуроры говорят, что Манафорт продолжал врать о сотрудничестве с россиянином Константином Килимником, связанным с разведкой РФ, и о контактах с чиновниками администрации Трампа даже после того, как согласился сотрудничать со следствием. Трамп на это ответил, что у Мюллера не нашли никаких доказательств "сговора с РФ" и для импичмента оснований нет.

Топ-чиновники из Демократической партии утверждают, что если вмешательство РФ в выборы в США будет доказано, Трамп может отправиться за решетку.

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Теги: Роберт Мюллер, дональд трамп
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