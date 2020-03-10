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Трамп не приедет в Москву 9 мая

Трамп не приедет в Москву 9 мая - Фото
Дональд Трамп (фото - EPA)
10.03.2020, 12:55

Президент США Дональд Трамп отказался приехать в Москву на празднование победы во Второй мировой войне 9 мая

Президент США Дональд Трамп не приедет в Москву на празднование 75-летия победы во Второй мировой войны 9 мая. Об этом сегодня, 10 марта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает российское агентство Интерфакс.

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Уровень делегации США на мероприятиях пока неизвестен, добавил Песков.

Ранее в российских СМИ появилась информация, что Трамп не примет участия в праздновании в Москве, но США будут представлены на высоком уровне.

Президент России Владимир Путин пригласил Трампа на празднование 9 мая в Москву во время переговоров в Японии в июне 2019 года.

  • 2 июня 2019 года сообщалось, что Путина не пригласили на празднование юбилейной годовщины высадки союзников в Нормандии 6 июня 1944 года.
  • 19 июля 2019 года польские власти заявили, что не станут приглашать Путина на памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, которые пройдут в Варшаве в сентябре.
Денис Юдин
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