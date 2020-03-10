Трамп не приедет в Москву 9 мая

Президент США Дональд Трамп не приедет в Москву на празднование 75-летия победы во Второй мировой войны 9 мая. Об этом сегодня, 10 марта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает российское агентство Интерфакс.
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Уровень делегации США на мероприятиях пока неизвестен, добавил Песков.
Ранее в российских СМИ появилась информация, что Трамп не примет участия в праздновании в Москве, но США будут представлены на высоком уровне.
Президент России Владимир Путин пригласил Трампа на празднование 9 мая в Москву во время переговоров в Японии в июне 2019 года.