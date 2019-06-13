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13.06.2019, 10:13

Трамп не против взять у России или Китая компромат на соперников

Трамп не против взять у России или Китая компромат на соперников - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Президент США собирается обратиться в ФБР, если усомнится в правдивости полученной информации на соперников

Президент США Дональд Трамп допускает, что во время следующей предвыборной кампании получит от иностранных источников, например, России или Китая, сведения, которые могут навредить его внутриполитическим соперникам. Об этом он заявил в интервью каналу ABC, передает Deutsche Welle

Отвечая, согласится ли его предвыборный штаб взять компромат или обратится в ФБР, Трамп сказал, что "следует, наверное, сделать и то, и другое, но прислушаться к полученным материалам".

Также он добавил, что обратится в ФБР, если будет сомневаться в достоверности полученной информации. 

Глава США сказал, что не считает компрометирующие сведения из иностранных источников вмешательством в президентские выборы, которые пройдут в ноябре 2020 года. 

Ранее демократы заявили, что не исключают возможность импичмента Трампа

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Теги: выборы в США, дональд трамп, компромат
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