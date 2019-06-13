Трамп не против взять у России или Китая компромат на соперников

Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Президент США Дональд Трамп допускает, что во время следующей предвыборной кампании получит от иностранных источников, например, России или Китая, сведения, которые могут навредить его внутриполитическим соперникам. Об этом он заявил в интервью каналу ABC, передает Deutsche Welle.

Отвечая, согласится ли его предвыборный штаб взять компромат или обратится в ФБР, Трамп сказал, что "следует, наверное, сделать и то, и другое, но прислушаться к полученным материалам".

Также он добавил, что обратится в ФБР, если будет сомневаться в достоверности полученной информации.

Глава США сказал, что не считает компрометирующие сведения из иностранных источников вмешательством в президентские выборы, которые пройдут в ноябре 2020 года.

Ранее демократы заявили, что не исключают возможность импичмента Трампа.

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