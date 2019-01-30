Трамп о нацразведке США: Они какие-то пассивные и наивные

Дональд Трамп (фото - ЕРА) Фото: Фото - ЕРА

Президент США Дональд Трамп назвал руководителей американских разведывательных служб пассивными и наивными, упрекнув их за оценку опасности, которую для Соединенных Штатов составляет Иран. Об этом Трамп написал в Twitter.

"Представители разведки кажутся чрезвычайно пассивными и наивными, когда речь заходит об опасности Ирана. Они ошибаются!", - заявил Трамп.

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По его мнению, спецслужбы США недооценивают исходящие от Тегерана угрозы, которые хотя и изменились, но по-прежнему остаются источником потенциальной опасности и конфликтов.

Президент США написал, что Иран продолжает испытывать ракеты, и единственное, что его сдерживает - это разрушающаяся экономика.

"Возможно, разведчикам следует вернуться в школу!", - добавил он.

Твиты Трампа появились на следующий день после того, как руководители разведки сказали в Сенате, что угроза со стороны Ирана уменьшилась, поскольку Тегеран не принимает меры для создания ядерной бомбы.

В этом же докладе говорится, что Соединенные Штаты на основании анализа данных разведки считают возможным, но маловероятным масштабное наступление в Донбассе в 2019 году. В то же время прогнозируется рост напряжения в Черном и Азовском морях.