Трамп о пожаре в Нотр-Даме: Настоящая катастрофа

Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Президент США Дональд Трамп назвал "настоящей катастрофой" пожар в Соборе Парижской Богоматери. Об этом сообщает The Hill в Twitter.

"Я надеюсь на лучшее завершение. Мы все хотим сказать Парижу, Франции о нашей поддержке, о надеждах, и мы просим Божьего благословения. Они проходят через тяжелое испытание. Это очень печально. Это одна из настоящих катастроф", - подчеркнул Трамп.

Реклама

15 апреля 2019 года около 19:00 в соборе вспыхнул пожар. Причины до сих пор неизвестна. Основная версия - пожар может быть связан с ремонтными работами.

16 апреля спасатели Парижа взяли под контроль пожар в Соборе Парижской Богоматери и частично погасили, были спасены католические реликвии: фрагмент Тернового венца Христа и священные предметы из аббатств Сен-Дени и Сен-Женевьев.