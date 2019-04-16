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16.04.2019, 06:47

Трамп о пожаре в Нотр-Даме: Настоящая катастрофа

Трамп о пожаре в Нотр-Даме: Настоящая катастрофа - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Президент США выразил поддержку жителям Франции в связи с пожаром в Соборе Парижской Богоматери

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Президент США Дональд Трамп назвал "настоящей катастрофой" пожар в Соборе Парижской Богоматери. Об этом сообщает The Hill в Twitter.

"Я надеюсь на лучшее завершение. Мы все хотим сказать Парижу, Франции о нашей поддержке, о надеждах, и мы просим Божьего благословения. Они проходят через тяжелое испытание. Это очень печально. Это одна из настоящих катастроф", - подчеркнул Трамп.

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15 апреля 2019 года около 19:00 в соборе вспыхнул пожар. Причины до сих пор неизвестна. Основная версия - пожар может быть связан с ремонтными работами. 

16 апреля спасатели Парижа взяли под контроль пожар в Соборе Парижской Богоматери и частично погасили, были спасены католические реликвии: фрагмент Тернового венца Христа и священные предметы из аббатств Сен-Дени и Сен-Женевьев.

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Теги: Нотр-Дам, франция, пожар, париж
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