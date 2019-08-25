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Трамп обещает Британии торговое соглашение после Brexit

Трамп обещает Британии торговое соглашение после Brexit - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)
25.08.2019, 13:35

Президент США сказал, что Вашингтон и Лондон смогут в скором времени заключить соглашение о свободной торговле

Президент США Дональд Трамп считает, что новому британскому премьер-министру Борису Джонсону удастся успешно завершить процедуру выхода Великобритании из Евросоюза. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Джонсон - "подходящий человек" для Brexit", - заявил Трамп в воскресенье, 25 августа, в ходе двусторонней встречи на полях саммита G7, проходящего во французском Биаррице.

Трамп уточнил, что Джонсон "отлично" справится с обязанностями премьер-министра и "не нуждается в советах" по поводу проведения Brexit.

Он выразил уверенность в том, что Вашингтон и Лондон смогут в скором времени заключить соглашение о свободной торговле, которое, по словам Трампа, станет "самым обширным" в истории торговых отношений США с другими странами.

Его встреча с Джонсоном стала первой с тех пор, как тот в конце июля возглавил правительство Великобритании.

Джонсон накануне призвал Трампа отменить ограничения, введенные ранее на импорт некоторых видов британских товаров. Для соглашения о свободной торговле Вашингтон должен проявить готовность к компромиссам, отметил премьер.

  • 9 апреля британский парламент 420 голосами против 110 одобрил предложение Терезы Мэй об обращении к Евросоюзу с просьбой перенести дату выхода страны из ЕС с 12 апреля на 30 июня.

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