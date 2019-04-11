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11.04.2019, 10:36

Трамп встал на защиту Британии в споре с ЕС по Brexit

Трамп встал на защиту Британии в споре с ЕС по Brexit - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Президент США Дональд Трамп назвал позицию Евросоюза по отношению к Brexit слишком жесткой

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Президент США Дональд Трамп раскритиковал позицию Европейского союза в переговорах с Британией по выходу страны из блока. Об этом он написал в своем Twitter.

"Жаль, что Европейский Союз является таким жестким в отношении Соединенного Королевства и Brexit. ЕС также является грубым торговым партнером Соединенных Штатов, и это изменится" - заявил он.

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Глава Белого дома добавил, что "иногда в жизни вы должны дать людям дышать, прежде чем все обернется не в вашу пользу.

9 апреля британский парламент 420 голосами против 110 одобрил предложение Мэй об обращении к Евросоюзу с просьбой перенести дату выхода страны из ЕС с 12 апреля на 30 июня.

Это произошло после того, как парламент одобрил законопроект, требующий от премьера добиваться переноса даты Brexit, чтобы избежать выхода из ЕС без соглашения. Брюссель одобрил отсрочку.

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Теги: Великобритания, дональд трамп, евросоюз, brexit, выход из ес
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