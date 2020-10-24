Трамп обещает, что пандемия COVID-19 скоро закончится. Макрон говорит о середине 2021-го

Президент США Дональд Трамп обещает закончить пандемию COVID-19, а президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что борьба продлится до лета 2021-го

Президент США Дональд Трамп пообещал "быстро положить конец пандемии коронавируса". Об этом сообщает Reuters.

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"Мы собираемся быстро положить конец этой пандемии", – заявил Трамп на предвыборном митинге во Флориде, не уточняя, когда именно это произойдет.

Трамп также заявил, что кандидат в президенты от Демпартии Джозеф Байден и его союзники-демократы пытаются пугать людей, преувеличивая угрозу вируса.

При этом президент Франции Эмманюэль Макрон, находясь в больнице около Парижа, заявил, что Европе предстоит длительная борьба с коронавирусом, по крайней мере, до середины 2021 года, сообщает Reuters.

За все время эпидемии в США выявили 8 746 953 заболевших коронавирусом. За последние сутки зафиксировали 81 210 новых заболевших. Во Франции за все время выявили 1 041 075 инфицированных, за сутки – 42 032.

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Владислав Сердюк

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