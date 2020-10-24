Коронавирус. Больше всего новых заболевших выявили в США, Украина на 16-м месте
За прошедшие сутки в мире выявили 490 059 новых заболевших COVID-19
За последние сутки больше всего заболевших в мире выявили в США (81 210). Украина (7517) заняла 16-е место. Данные размещены на сайте Worldometers.
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Всего в мире COVID-19 заболели 42 489 901 (за сутки – 490 059) человек, выздоровели 31 427 009 пациентов, умерли 1 149 229 (6531).
США на первом месте по количеству новых случаев за сутки (81 210), затем следуют Индия (54 028), Франция (42 032), Бразилия (23 016) и Великобритания (20 530).
Больше всего летальных случаев за сутки зафиксировали в США (903), Индии (656), Бразилии (566), Мексике (479) и Аргентине (381).
- Украина двигается по наихудшему ковид-сценарию, считают в Киевской школе экономики.
- Президент Зеленский повысил порог введения жесткого карантина: уже не 9000, а 15 000 случаев в день.
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