За все время эпидемии в Украине зарегистрировано уже 330 396 инфицированных/больных. 137 578 из них выздоровели, 6164 – умерли

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Вчера, 21 октября, в Украине выявили 7517 новых инфицированных/заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 (днем ранее – 7053), среди них 344 детей и 356 медиков. Это новый рекордный показатель за время эпидемии в стране. Данные взяты из системы мониторинга от Совета нацбезопасности и обороны.

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Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге уточнил, что госпитализировали за это время 1032 пациента (днем ранее – 924).

За этот же период скончался 121 пациент (днем ранее – 116). Выздоровели 2680 (днем ранее — 2679).

Официально за 22 октября сделан 63 131 тест (днем ранее – 62 418). По методу ПЦР, который выявляет больных, – 36 457 (днем ранее – 32 901), по методу ИФА, выявляющем как больных, так и недавно переболевших, – 36 674 (днем ранее – 28 517).

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Евгений Пилипенко

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