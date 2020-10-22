В Минздраве объяснили, сколько можно быть на больничном после заражения COVID-19

Инфекционист Ольга Голубовская считает, что пациентам после перенесенного COVID-19 нужно находиться под определенным контролем

После перенесенной болезни COVID-19 человек может до одного месяца находиться на больничном. Об этом сегодня на онлайн-брифинге сообщила завкафедрой инфекционных болезней Национального медуниверситета им. Богомольца, член медсовета при Минздраве Ольга Голубовская.

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По ее словам, это связано с "постковидным синдромом", третьей стадией развития COVID-19.

"По нашим нормативным документам, вы можете до месяца находиться на больничном листе после перенесенной коронавирусной инфекции. Поэтому нужно понимать, что это заболевание долгое, быстро оно не проходит ", – отметила Голубовская.

Она считает, что пациентам необходимо находиться под определенным контролем. Голубовская рекомендует не впадать в панику и слушать своего семейного врача.

"Носите средства индивидуальной защиты в людных местах, избегайте различных массовых мероприятий", – предупредила Голубовская.

Инфекционист уточнила, что те, кто перенес коронавирус, также должны соблюдать эти правила.

8 октября Голубовская заявляла, что Приблизительно у 30% больных коронавирусом ПЦР-тест может быть отрицательным из-за того, что при высокой специфичности этого метода его чувствительность составляет от 63 до 78%.

Украина двигается к самому худшему сценарию эпидемии COVID-19, если ситуацию в зонах активного распространения вируса не взять под контроль, то к концу года от коронавируса в стране могут умереть до 20 000 человек, говорится в сообщении Киевской школы экономики (KSE).

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Арина Толина

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