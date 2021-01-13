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Трамп обратился к сторонникам: Никакого насилия, нарушений закона и вандализма

13.01.2021, 22:09
Трамп обратился к сторонникам: Никакого насилия, нарушений закона и вандализма - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Действующий президент США Дональд Трамп призвал американцев помочь "ослабить напряженность и умерить пыл", заявив, что он не поддерживает насилие, нарушение закона и вандализм. Заявление Трампа опубликовано на сайте Белого дома.

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"В свете сообщений о новых демонстрациях, я призываю НЕ допускать насилия, нарушений закона и НИКАКОГО вандализма", – сказал Трамп. "Это не то, за что я выступаю, и это не то, за что выступает Америка. Я призываю ВСЕХ американцев помочь ослабить напряженность и успокоить нервы. Спасибо", – добавил он.

Советник Трампа в комментарии Fox News сказал, что Белый дом попытается опубликовать заявление во всех официальных аккаунтах Трампа в социальных сетях.

"Президент Трамп просит всех американцев присоединиться к нему в обеспечении упорядоченного и мирного перехода на следующей неделе. Он также просит, чтобы крупные технологические компании присоединились к его усилиям", – сказал старший советник Трампа.

"Это критический момент в истории нашей страны, и, безусловно, мы все можем объединиться, чтобы донести это важное послание, а не продолжать играть в партийную политику", – добавил он.

Трамп сделал это заявление в то время, когда Палата представителей обсуждала его импичмент за подстрекательство к восстанию.

Тем временем в здание Капитолия прибыли военные Нацгвардии США. К субботе в Вашингтоне их будет не менее 10 000, и это число может быть увеличено более чем вдвое в день инаугурации Джо Байдена на следующей неделе.

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Вадим Ребрина
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