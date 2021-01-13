Facebook: Растет количество сигналов о возможном насилии по случаю инаугурации Байдена

Компания Facebook отмечает рост количества сигналов, указывающих на возможные будущие акты насилия, связанные с оспариванием результатов президентских выборов в США. Об этом агентству Reuters сообщила представитель компании.

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Пресс-секретарь, которая попросила не называть ее имени из соображений безопасности, заявила, что штурм Капитолия сторонниками президента Дональда Трампа, по всей видимости, стал стимулом для организации массовых собраний по всей стране в канун и в день инаугурации Джо Байдена, которая должна состояться 20 января.

По словам представительницы Facebook, в числе отслеживаемых сигналов – цифровые листовки, содержащие призывы к оружию или символику групп ненависти. Она говорит, что темпы обмена информацией компании с правоохранительными органами увеличились после инцидента в Капитолии.

После беспорядков технологические компании предприняли беспрецедентные шаги по пресечению безосновательных заявлений о фальсификации выборов, которые спровоцировали призывы к насилию. Twitter Inc и Facebook заблокировали учетные записи Трампа, а Amazon Web Services и крупные магазины мобильных приложений отключили социальную сеть Parler.

В понедельник Facebook запретил контент, содержащий фразу "прекратите воровство", которая стала лозунгом вооруженных протестов сторонников Трампа. По словам пресс-секретаря, компания также блокировала поисковый запрос "штурм Капитолия" и помечала сообщения, содержащие эту фразу, для дальнейшего рассмотрения.

6 января сторонники Трампа, собравшиеся у Капитолия, где шел подсчет голосов выборщиков, сломали заградительные барьеры и ворвались в здание. Подсчет остановили. Мэр округа Колумбия ввела общегородской комендантский час. Трамп призвал сторонников к спокойствию.

В результате беспорядков в Капитолии погибли четыре человека, 52 были арестованы. Позже стало известно о смерти офицера полиции, раненого во время штурма.

11 января демократы формально представили в Конгрессе резолюцию об импичменте против Трампа – его обвиняют в подстрекательстве к восстанию за его роль в захвате его сторонниками Капитолия.

В ФБР предупредили, что на этой неделе, вплоть до дня инаугурации 20 января, планируются вооруженные протесты во всех 50 столицах штатов и у Капитолия США – с целью захвата органов власти.



Вадим Ребрина

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