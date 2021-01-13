UA

Facebook: Растет количество сигналов о возможном насилии по случаю инаугурации Байдена

13.01.2021, 21:19
Facebook: Растет количество сигналов о возможном насилии по случаю инаугурации Байдена - Фото
Фото - EPA

Компания Facebook отмечает рост количества сигналов, указывающих на возможные будущие акты насилия, связанные с оспариванием результатов президентских выборов в США. Об этом агентству Reuters сообщила представитель компании.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Пресс-секретарь, которая попросила не называть ее имени из соображений безопасности, заявила, что штурм Капитолия сторонниками президента Дональда Трампа, по всей видимости, стал стимулом для организации массовых собраний по всей стране в канун и в день инаугурации Джо Байдена, которая должна состояться 20 января.

По словам представительницы Facebook, в числе отслеживаемых сигналов – цифровые листовки, содержащие призывы к оружию или символику групп ненависти. Она говорит, что темпы обмена информацией компании с правоохранительными органами увеличились после инцидента в Капитолии.

После беспорядков технологические компании предприняли беспрецедентные шаги по пресечению безосновательных заявлений о фальсификации выборов, которые спровоцировали призывы к насилию. Twitter Inc и Facebook заблокировали учетные записи Трампа, а Amazon Web Services и крупные магазины мобильных приложений отключили социальную сеть Parler.

В понедельник Facebook запретил контент, содержащий фразу "прекратите воровство", которая стала лозунгом вооруженных протестов сторонников Трампа. По словам пресс-секретаря, компания также блокировала поисковый запрос "штурм Капитолия" и помечала сообщения, содержащие эту фразу, для дальнейшего рассмотрения.

  • 6 января сторонники Трампа, собравшиеся у Капитолия, где шел подсчет голосов выборщиков, сломали заградительные барьеры и ворвались в здание. Подсчет остановили. Мэр округа Колумбия ввела общегородской комендантский час. Трамп призвал сторонников к спокойствию.
  • В результате беспорядков в Капитолии погибли четыре человека, 52 были арестованы. Позже стало известно о смерти офицера полиции, раненого во время штурма.
  • 11 января демократы формально представили в Конгрессе резолюцию об импичменте против Трампа – его обвиняют в подстрекательстве к восстанию за его роль в захвате его сторонниками Капитолия.
  • В ФБР предупредили, что на этой неделе, вплоть до дня инаугурации 20 января, планируются вооруженные протесты во всех 50 столицах штатов и у Капитолия США – с целью захвата органов власти.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Администратор системы
Киев Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Full stack developer
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию
США дональд трамп американские выборы джо байден

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Подставить плечо: Как бизнес спасает государство в период кризиса

Подставить плечо: Как бизнес спасает государство в период кризиса
 