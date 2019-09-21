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Трамп отказался от участия в климатическом саммите ООН

Трамп отказался от участия в климатическом саммите ООН - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)
21.09.2019, 19:43

Вместо этого Трамп посетит сессию Генассамблеи ООН, посвященную проблеме религиозных преследований в мире

Президент США Дональд Трамп не будет принимать участие в саммите ООН, посвященном изменениям климата. Об этом сообщает CNN.

Вместо этого Трамп посетит сессию Генассамблеи ООН, посвященную проблеме религиозных преследований в мире.

Телеканал считает, что это последнее доказательство изоляции Трампа по проблеме климата от других мировых лидеров.

Во время саммита G7 во Франции Трамп пропустил заседание, посвященное изменению климата, в котором приняли участие все другие мировые лидеры.

На климатическом саммите ООН США будет представлять Марсия Берникат, первый заместитель помощника госсекретаря по международным экологическим и научным вопросам.

1 июня 2017 года Трамп объявил о выходе США из Парижского климатического соглашения. Климатологи считают необратимым глобальное потепление на Земле, но президент США в этом сомневается.

23-26 сентября на Генассамблее ООН в Нью-Йорке Трамп должен встретиться с президентом Владимиром Зеленским.

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