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23.06.2019, 17:30

Трамп отложил операцию по выдворению мигрантов

Трамп отложил операцию по выдворению мигрантов - Фото
Дональд Трамп (фото - EPA)

Президент США решил дать Сенату время, чтобы найти решение вопроса убежища для нелегальных мигрантов

Президент США Дональд Трамп отложил операцию по выдворению нелегальных мигрантов из страны. Об этом он сообщил в Twitter.

Трамп объяснил, что принял такое решение по просьбе представителей Демократической партии, чтобы дать возможность Сенату решить вопрос с предоставлением убежища для мигрантов.

Президент США подчеркнул, что операция начнется через две недели - если демократы и республиканцы не смогут достичь консенсуса.

Ранее он выразил мнение, что все стороны, включая Гватемалу и Мексику, заинтересованы в решении миграционного кризиса, но Демократическая партия в этом не заинтересована.

31 мая администрация Трампа ввела для просителей американской визы требование предоставлять информацию о своих страницах в социальных сетях, адреса электронной почти и предыдущие номера телефонов.

13 июня глава Белого дома сказал, что визы для поляков в скором времени будут отменены.

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Теги: дональд трамп, мигранты
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