Трамп отреагировал на заявления Ирана по обогащению урана

Дональд Трамп (фото - EPA)

Президент США Дональд Трамп прокомментировал заявление Ирана о готовности возобновить высокий уровень обогащения урана.

"Роугани (президент Ирана, - ред.) утверждает, что они будут обогащать "уран настолько, насколько захотят", если не будет новой ядерной сделки. Осторожнее с угрозами, Иран. Они могут вернуться и нанести тебе сильный удар, чем кто-либо испытывал раньше", - отметил у себя в Twitter Трамп, реагируя на заявление Ирана о том, что его страна готова повысить уровень обогащения урана и пересечь границу 3,67%, установленную ядерной соглашением 2015 года.

Тегеран заявил о намерении 7 июля отказаться от соблюдения еще нескольких пунктов ядерной сделки. В середине мая Иран официально прекратил соблюдать некоторые обязательства ядерной сделки - через год после того, как США в одностороннем порядке вышли из договора и восстановили санкции против Тегерана. Представитель иранского атомного агентства сообщил, что Тегеран впредь не будет соблюдать ограничений в производстве низкообогащенного урана и тяжелой воды.

24 июня президент США заявил, что вводит санкции против верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и его окружения.