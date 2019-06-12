Трамп ответил на слухи о работе на ЦРУ убитого брата Ким Чен Ына

Дональд Трамп (фото - EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил, что не позволил бы ЦРУ использовать брата лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в качестве информатора против него. Об этом глава Белого дома сообщил журналистам, передает Reuters.

"Я видел информацию о ЦРУ в отношении его брата или сводного брата. И я бы сказал ему, что такого бы не произошло под моим руководством. Я бы не позволил этому случиться под моей эгидой", - сказал Трамп.

Так он отреагировал на публикацию The Wall Street Journal о том, что Ким Чен Нам мог быть информатором американского разведывательного ведомства. Журналисты написали, что он также мог работать на разведку Китая.

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