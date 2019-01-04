Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
04.01.2019, 15:40

Трамп подал в Сенат кандидатуру на пост генпрокурора США

Трамп подал в Сенат кандидатуру на пост генпрокурора США - Фото
Дональд Трамп (фото - EPA)

Новым генеральным прокурором США может стать министр юстиции при Буше-старшем

Реклама
Реклама

Президент США Дональд Трамп внес в Сенат на утверждение кандидатуру Уильяма Барра на пост генерального прокурора. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Слушания в Комитете по юридическим вопросам Сената запланированы на 15-16 января, уточняет Reuters. После слушаний кандидатуру должен одобрить Сенат простым большинством голосов.

Реклама

Трамп объявил о своем решении номинировать на должность генерального прокурора Барра в декабре прошлого года. Барр был министром юстиции США при президенте Джордже Буше-старшем.

За месяц до этого Трамп уволил генпрокурора Джеффа Сешнса. Временно исполняющим обязанности генпрокурора был назначен Мэтью Уитакер.

Президент США поблагодарил Сешнса за работу, добавив, что постоянная замена будет объявлена позже. Трамп часто критиковал Сешнса, в том числе и публично, за то, как тот руководил министерством юстиции.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Джефф Сешнс, дональд трамп
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 