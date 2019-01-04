Трамп подал в Сенат кандидатуру на пост генпрокурора США

Дональд Трамп (фото - EPA)

Президент США Дональд Трамп внес в Сенат на утверждение кандидатуру Уильяма Барра на пост генерального прокурора. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Слушания в Комитете по юридическим вопросам Сената запланированы на 15-16 января, уточняет Reuters. После слушаний кандидатуру должен одобрить Сенат простым большинством голосов.

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Трамп объявил о своем решении номинировать на должность генерального прокурора Барра в декабре прошлого года. Барр был министром юстиции США при президенте Джордже Буше-старшем.

За месяц до этого Трамп уволил генпрокурора Джеффа Сешнса. Временно исполняющим обязанности генпрокурора был назначен Мэтью Уитакер.

Президент США поблагодарил Сешнса за работу, добавив, что постоянная замена будет объявлена позже. Трамп часто критиковал Сешнса, в том числе и публично, за то, как тот руководил министерством юстиции.