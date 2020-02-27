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Трамп подал в суд на New York Times из-за статьи о связях с РФ перед выборами

Трамп подал в суд на New York Times из-за статьи о связях с РФ перед выборами - Фото
Дональд Трамп (Фото: Michael Reynolds/EPA)
27.02.2020, 10:40

У президента США Дональда Трампа рассчитают, что размер компенсации за причиненный моральный ущерб может превысить несколько миллионов долларов

Президент США Дональд Трамп подал в суд на американское издание The New York Times из-за публикации, в которой предполагалось, что в 2016 году его штаб мог пойти на соглашение с Россией. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

Поводом для иска стала статья опубликованная в марте 2019 года экс-исполнительным редактором газеты Макса Фрэнкела под заголовком "Как по-настоящему выглядела договоренность об "услуге за услугу" Трампа с Россией". Представители штаба Трампа обвинили NYT в "предвзятости и враждебности" к президенту США, а также в попытке повлиять на результат выборов в Конгресс, состоявшихся в ноябре 2019-го. 

В статье утверждалось, что "штаб Трампа и олигархия президента РФ Владимира Путина заключили сделку": "Оказание помощи в борьбе против экс-госсекретаря США (тогда кандидата от Демократов - ред.) Хиллари Клинтон в обмен на проведение пророссийской внешней политики".

В иске против NYT говорится, что договора об "услуге за услугу" с РФ не было, а сам президент США называет публикацию "плохим поступком". У Трампа рассчитают, что размер компенсации может превысить несколько миллионов долларов.

  • 18 апреля 2019 года спецпрокурор США Роберт Мюллер после более чем двух лет расследований связи Трампа с РФ заявил, что сговора между ними не было
  • 21 февраля сообщалось, что Россия снова начала тайную кампанию по вмешательству в президентские выборы США, чтобы помочь переизбраться Трампу.
Владислав Сердюк
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дональд трамп владимир путин хиллари клинтон The New York Times
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