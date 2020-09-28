Трамп предлагал свою дочь Иванку на роль вице-президента США – Bloomberg

Иванка Трамп сама сказала отцу, что назначить ее кандидатом на пост вице-президента США – плохая идея, пишет Рик Гейтс

Нынешний президент США Дональд Трамп еще во время предвыборной кампании 2016 года обсуждал вопрос выдвижения его дочери Иванки кандидатом на пост вице-президента страны вместо Майкла Пенса. Об этом говорится в книге замглавы предвыборного штаба Трампа Рика Гейтса, которая должна выйти в свет 13 октября, но уже оказалась в распоряжении Bloomberg.

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По словам Гейтса, во время разговора, на котором присуствтвовали в том числе Иванка и ее муж Джаред Кушнер, Трамп якобы сказал: "Я думаю, это должна быть Иванка. А как насчет Иванки как моего вице-президента?".

После этого воцарилось молчание, все посмотрели на Иванку, она выглядела удивленной, пишет автор книги. Гейтс думал, что Трамп не шутит и отметил: "Все в комнате знали его достаточно хорошо, чтобы держать язык за зубами и не смеяться."

"Он (Трамп, – ред.) продолжал: "Она смышленая, умная, красивая, и люди будут любить ее!" – цитирует Гейтс.

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По словам автора книги, Трамп не любил политиков и выше всего ценил лояльность, он отказался от нескольких кандидатур на пост вице-президента и однажды якобы сказал: "Послушайте, мне не нравятся эти люди. Я думаю, это должна быть Иванка".

Гейтс утверждает, что Трамп отступил после того, как к нему подошла сама Иванка и сказала: "Нет, папа. Это плохая идея".

Представители Белого дома и Иванки Трамп, которая с мужем стала старшими советниками Трампа после того, как он вступил в должность, отказались от комментариев.

Нынешний вице-президент Майкл Пенс занимает должность в течение всей каденции Трампа и вновь идет с ним на выборы, которые должны состояться в ноябре этого года. В Bloomberg считают, что он стал одним из самых лояльных помощников Трампа, которого демократы часто критикуют за публичную похвалу президента.

Гейтс был заместителем Пола Манафорта, который руководил избирательной кампанией Трампа. В рамках дела о российском вмешальстве в выборы в декабре 2019 года был осужден к трем годам условно и 45 дням лишения свободы с перерывами за налоговые и лоббистские преступления. Манафорт получил в сумме 7,5 лет заключения.

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Марк Сировой

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