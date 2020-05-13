Коронавирус. Манафорта отпустили из тюрьмы отбывать оставшееся заключение дома

Пол Манафорт (фото - EPA)

Бывшего главу предвыборной кампании президента Трампа Пола Манафорта освободили из тюрьмы, чтобы отбыть оставшуюся часть срока своего заключения в домашних условиях из-за риска заражения коронавирусом. Об этом сообщает ABC News.

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Манафорт был освобожден из тюрьмы FCI Loretto в центральной части Пенсильвании рано утром 13 мая, подтвердили ABC News два источника.

Решение по Манафорту приняли после того, как в апреле адвокаты написали письмо в Бюро тюрем с просьбой о его немедленном переводе в домашнее заключение, поскольку он подвергается высокому риску заболеть COVID-19 из-за его возраста и имеющихся заболеваний.

В FCI Loretto пока нет зарегистрированных случаев коронавируса, но источники сообщили ABC News, что тюрьма устроена на базе старого монастыря и из-за открытой конфигурации зданий может сильно пострадать в случае эпидемии.

В декабре Манафорт был госпитализирован на несколько дней из-за проблем с сердцем. Он лечился в местной больнице Пенсильвании под наблюдением сотрудников исправительных учреждений.

Адвокаты говорят, что у Манафорта повышенное кровяное давление и болезнь печени. Кроме того он болел гриппом и бронхитом в феврале. По словам защиты, Манафрот ежедневно принимает 11 лекарств.

Свою просьбу адвокаты основывали на директиве генпрокурора США Уильяма Барра для Бюро тюрем (Bureau of Prisons) и законе об оказании помощи в связи с коронавирусом (CARES Act).

Директива Барра, упомянутая в письме, призвала федеральную пенитенциарную систему расширить использование домашнего заключения для осужденных, отнесенных к группам риска в условиях эпидемии.

71-летний Манафорт отбывает наказание в виде лишения свободы сроком более семи лет по обвинениям, связанным с расследованием, проведенным спецпрокурором США Робертом Мюллером.

Он был признан виновным в налоговом мошенничестве и заговоре и приговорен федеральным судьей в марте 2019 года.

Манафорт должен был быть освобожден из тюрьмы 4 ноября 2024 года. Обвинения были связаны с его работой, связанной с Украиной в период с 2006 по 2015 год.

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