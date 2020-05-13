Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Коронавирус. Манафорта отпустили из тюрьмы отбывать оставшееся заключение дома

Коронавирус. Манафорта отпустили из тюрьмы отбывать оставшееся заключение дома - Фото
Пол Манафорт (фото - EPA)
13.05.2020, 20:53

Пола Манафорта освободили из тюрьмы, чтобы отбыть оставшуюся часть срока своего заключения дом из-за риска заражения COVID-19

Бывшего главу предвыборной кампании президента Трампа Пола Манафорта освободили из тюрьмы, чтобы отбыть оставшуюся часть срока своего заключения в домашних условиях из-за риска заражения коронавирусом. Об этом сообщает ABC News.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Манафорт был освобожден из тюрьмы FCI Loretto в центральной части Пенсильвании рано утром 13 мая, подтвердили ABC News два источника.

Решение по Манафорту приняли после того, как в апреле адвокаты написали письмо в Бюро тюрем с просьбой о его немедленном переводе в домашнее заключение, поскольку он подвергается высокому риску заболеть COVID-19 из-за его возраста и имеющихся заболеваний.

В FCI Loretto пока нет зарегистрированных случаев коронавируса, но источники сообщили ABC News, что тюрьма устроена на базе старого монастыря и из-за открытой конфигурации зданий может сильно пострадать в случае эпидемии.

В декабре Манафорт был госпитализирован на несколько дней из-за проблем с сердцем. Он лечился в местной больнице Пенсильвании под наблюдением сотрудников исправительных учреждений.

Адвокаты говорят, что у Манафорта повышенное кровяное давление и болезнь печени. Кроме того он болел гриппом и бронхитом в феврале. По словам защиты, Манафрот ежедневно принимает 11 лекарств.

Свою просьбу адвокаты основывали на директиве генпрокурора США Уильяма Барра для Бюро тюрем (Bureau of Prisons) и законе об оказании помощи в связи с коронавирусом (CARES Act).

Директива Барра, упомянутая в письме, призвала федеральную пенитенциарную систему расширить использование домашнего заключения для осужденных, отнесенных к группам риска в условиях эпидемии.

71-летний Манафорт отбывает наказание в виде лишения свободы сроком более семи лет по обвинениям, связанным с расследованием, проведенным спецпрокурором США Робертом Мюллером.

Он был признан виновным в налоговом мошенничестве и заговоре и приговорен федеральным судьей в марте 2019 года.

Манафорт должен был быть освобожден из тюрьмы 4 ноября 2024 года. Обвинения были связаны с его работой, связанной с Украиной в период с 2006 по 2015 год.

Читайте также: Манафорт продвигал идею о вмешательстве в выборы в США из Украины

Наталия Медведева
Еще по теме
Напишите нам
пол манафорт коронавирус
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 