Трамп пригрозил запустить "собственную новостную сеть"

Дональд Трамп (Фото: Jim Lo Scalzo/EPA)

Президент США Дональд Трамп снова раскритиковал американские СМИ за распространение информации о его переговорах с президентом Владимиром Зеленским и пригрозил создать "собственную новостную сеть". Об этом он заявил журналистам во Флориде, сообщает Радио Свобода.

"CNN - это голос, который действительно кажется слышным за границами, и это ужасно для нашей страны. Мы должны запустить свою собственную новостную сеть и размещать там настоящие новости", - заявил Трамп, добавив, что думает над этим.

"Мы должны сделать с этим что-то. Нанять действительно талантливых людей и подать наружу настоящий голос, а не несущий ложь", - сказал Трамп.

Вчера Трамп вступил в перепалку с журналистом издания Reuters во время совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинисте из-за вопроса об экс-вице-президенте Джозефе Байдене и его сыне.

В чем причина недовольства Трампа – в хронике LIGA.net.