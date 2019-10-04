Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Трамп пригрозил запустить "собственную новостную сеть"

Трамп пригрозил запустить "собственную новостную сеть" - Фото
Дональд Трамп (Фото: Jim Lo Scalzo/EPA)
04.10.2019, 19:40

Президент США хочет распространять "настоящие новости"

Президент США Дональд Трамп снова раскритиковал американские СМИ за распространение информации о его переговорах с президентом Владимиром Зеленским и пригрозил создать "собственную новостную сеть". Об этом он заявил журналистам во Флориде, сообщает Радио Свобода.

"CNN - это голос, который действительно кажется слышным за границами, и это ужасно для нашей страны. Мы должны запустить свою собственную новостную сеть и размещать там настоящие новости", - заявил Трамп, добавив, что думает над этим.

"Мы должны сделать с этим что-то. Нанять действительно талантливых людей и подать наружу настоящий голос, а не несущий ложь", - сказал Трамп.

Вчера Трамп вступил в перепалку с журналистом издания Reuters во время совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинисте из-за вопроса об экс-вице-президенте Джозефе Байдене и его сыне.

В чем причина недовольства Трампа – в хронике LIGA.net.

Напишите нам
Владимир Зеленский дональд трамп фейк сми новости
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 