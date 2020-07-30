Трамп призвал отложить президентские выборы в США

Президент США ссылается на возможную фальсификацию голосования по почте

Президент США Дональд Трамп призвал отложить выборы в ноябре 2020 года. Сообщение Тармпа размещено в Twitter.

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"Со всеобщим голосованием по почте (не заочным голосованием, с которым все в порядке), выборы 2020 года станут самыми неточными и мошенническими в истории. Это станет огромной проблемой для США. Отложим выборы, пока люди не смогут должным образом, защищенно и безопасно проголосовать???" - написал Трамп.

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote??? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2020

Заочное голосование предполагает возможность проголосовать по почте в случае, если во время выборов избиратель будет отсутствовать, заболеет или по другой причине не сможет проголосовать. Для получения такой возможности нужно указать причину. При голосовании по почте причину указывать не нужно.

BBC отмечает, что доказательств уязвимости голосования по почте мало, но Трамп уже долго протестует против него.

Американские штаты хотят упростить голосование по почте из-за опасений, связанных с эпидемией коронавируса.

CNN отмечает, что у Трампа нет полномочий для откладывания выборов.

В апреле соперник Трампа, кандидат от демократов Джо Байден говорил о возможной попытке Трампа отложить выборы: "Отметьте мои слова: я думаю, он попытается как-то отменить выборы, придумать какое-то основание, почему они не могут быть проведены".

19 июля опрос Монмутского университета Пенсильвании показывал преимущество Байдена над Трампом в 10%.

Прогностическая модель, разработанная The Economist, оценивает вероятность победы Байдена как 9 шансов из 10.

Денис Юдин

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