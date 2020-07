Трамп призвал отложить президентские выборы в США

Президент США Дональд Трамп призвал отложить выборы в ноябре 2020 года. Сообщение Тармпа размещено в Twitter.

"Со всеобщим голосованием по почте (не заочным голосованием, с которым все в порядке), выборы 2020 года станут самыми неточными и мошенническими в истории. Это станет огромной проблемой для США. Отложим выборы, пока люди не смогут должным образом, защищенно и безопасно проголосовать???" - написал Трамп.

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote???