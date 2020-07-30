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Трамп призвал отложить президентские выборы в США

30.07.2020, 16:12
Трамп призвал отложить президентские выборы в США - Фото
Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США ссылается на возможную фальсификацию голосования по почте

Президент США Дональд Трамп призвал отложить выборы в ноябре 2020 года. Сообщение Тармпа размещено в Twitter.

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"Со всеобщим голосованием по почте (не заочным голосованием, с которым все в порядке), выборы 2020 года станут самыми неточными и мошенническими в истории. Это станет огромной проблемой для США. Отложим выборы, пока люди не смогут должным образом, защищенно и безопасно проголосовать???" - написал Трамп.

Заочное голосование предполагает возможность проголосовать по почте в случае, если во время выборов избиратель будет отсутствовать, заболеет или по другой причине не сможет проголосовать. Для получения такой возможности нужно указать причину. При голосовании по почте причину указывать не нужно.

BBC отмечает, что доказательств уязвимости голосования по почте мало, но Трамп уже долго протестует против него.

Американские штаты хотят упростить голосование по почте из-за опасений, связанных с эпидемией коронавируса.

CNN отмечает, что у Трампа нет полномочий для откладывания выборов.

В апреле соперник Трампа, кандидат от демократов Джо Байден говорил о возможной попытке Трампа отложить выборы: "Отметьте мои слова: я думаю, он попытается как-то отменить выборы, придумать какое-то основание, почему они не могут быть проведены".

Денис Юдин
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