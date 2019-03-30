Трамп просил Ким Чен Ына передать Штатам ядерное оружие - Reuters

Дональд Трамп, Ким Чен Ын (фото - EPA)

Президент США Дональд Трамп на саммите в Ханое 28 февраля передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну документ, в котором содержался призыв перевезти северокорейское ядерное оружие и топливо в Штаты. Об этом сообщает Reuters.

О существовании документа впервые упомянул советник по национальной безопасности Белого дома Джон Болтон в интервью.

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В соответствии с документом Пхеньян должен был передать все свои наработки по созданию ядерного оружия Америке и уничтожить баллистические ракеты. Кроме того, Северная Корея должна была допустить на свою территорию американских и международных наблюдателей.

28 февраля после двухдневного второго саммита США-КНДР Трамп и Ким так ни к чему и не пришли, досрочно завершив бесплодный раунд переговоров. Пхеньян заявил, что Вашингтон упустил шанс заключить соглашение.