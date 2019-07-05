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05.07.2019, 14:36

Трамп рассказал, как американцы захватывали аэропорты в 18 веке

Трамп рассказал, как американцы захватывали аэропорты в 18 веке - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Как известно, авиаперелеты в США начались только в начале 1900-х годов

Президент США Дональд Трамп в своей речи на военном параде ко Дню независимости допустил досадную ошибку, заявив, что армия "захватила аэропорты" англичан во время войны за независимость Америки в конце 1700-х годов. Об этом сообщает The Guardian.

Издание отмечает, что в этот раз Трамп отступил от своего "обычного стиля бессвязных, импровизированных речей, в которых меняет темы с большой скоростью".

"Трамп озвучил удивительно написанный сценарий, в котором изложил историю Дня независимости, американские достижения в различных областях, а затем воздал должное каждому виду военных по очереди", - пишет издание.

В частности, Трамп сказал: "В июне 1775 года Континентальный конгресс создал объединенную армию из революционных сил… Наша армия покорила воздух, она разрушила крепостные валы, захватила аэропорты, сделала все, что должна была сделать…".

Как известно, авиаперелеты в США начались только в начале 1900-х годов. Считается, что братья Райт осуществили полет первого в мире самолета в 1903 году.

4 июля в Вашингтоне впервые за 27 лет прошел военный парад.

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Теги: армия США, дональд трамп, аэропорт, авиаперелет
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