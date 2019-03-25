Трамп с балалайкой: Елкин прокомментировал отчет Мюллера

Художник-карикатурист Сергей Елкин посвятил очередную работу завершению расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году.
Карикатура, которую Елкин опубликовал у себя в Facebook, изображает президента США Дональда Трампа с балалайкой. Трамп распевает: "Я больше не агент Кремля!"
Deutsche Welle разместил еще одну работу Елкина на ту же тему.
Вчера был опубликован отчет спецпрокурора, в котором говорится, что Трамп не вступал в сговор с Россией во время избирательной кампании 2016 года.