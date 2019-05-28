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28.05.2019, 09:17

Трамп согласился с критикой Ким Чен Ына в адрес Байдена

Трамп согласился с критикой Ким Чен Ына в адрес Байдена - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Президент США активно критикует бывшего вице-президента, который укрепляет позиции в опросах с момента своего выдвижения на выборы

27 мая президент США Дональд Трамп вновь поддержал северокорейского лидера Ким Чен Ына, который дал резкую оценку бывшему вице-президенту Джо Байдену, невзирая на критику по поводу, что он встал на сторону диктатора, а не своего соотечественника. Об этом сообщает Голос Америки.

"Ну что ж, Ким Чен Ын заявил, что Джо Байден – человек с низким IQ. Возможно, так и есть, судя по его послужному списку. Думаю, я с ним в этом согласен", – сказал Трамп на пресс-конференции в Токио. Накануне президент уже написал об этом у себя в Twitter.

Новое заявление вызвало очередной поток критики в адрес президента.

Издание напоминает, что на прошлой неделе северокорейское государственное информагентство выпустило материал с критикой в адрес Байдена, который не раз негативно отзывался о КНДР.

Трамп в последнее время также активно критикует Байдена, который уверенно укрепляет позиции в опросах с момента своего выдвижения на президентские выборы 2020 года.

Один из соратников президента по Республиканской партии, член Палаты представителей и ветеран Адам Кинзингер, осудил президента за "похвалу в адрес диктатора" и нападки на Байдена в День поминовения. "Это просто неправильно", – отметил он.

Предвыборный штаб Байдена и Национальный комитет Демократической партии пока не дают комментариев.

 8 мая сообщалось, что по данным опроса избирателей-демократов, которое провело издание The Hill, Байден на 32 пункта опережает ближайшего конкурента в борьбе за номинацию от Демократической партии США на выборах президента 2020 года.

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Теги: дональд трамп, ким чен ын, джо байден
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