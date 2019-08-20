Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Президент США Дональд Трамп в десятый раз стал дедушкой. О рождении дочери в Twitter сообщил сын президента Эрик Трамп.

"Лара (жена Эрика, - ред.) и я очень рады появлению на свет Каролины Дороти Трамп Мы уже тебя любим!", - написал сын американского президента.

Всего у 73-летнего Трампа пять детей. Трое родились в первом браке, по одному - во втором и третьем. Самому младшему ребенку Трампа - Бэррону Уильяму - 19 лет. Его родила нынешняя супруга американского президента Мелания Трамп.

Отметим, Эрик Трамп занимает должность вице-президента в компании, принадлежащей его отцу.

Читайте также: Нормандский формат: США готовы рассмотреть привлечение Трампа