Трамп: В Польшу могут направить 2000 военных США

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает возможность отправки в Польшу 2000 американских военных, но решение по этому поводу пока не принято. Об этом сообщает Голос Америки.

Президент США также отметил, что Америка не планирует посылать в Европу дополнительных военных, а возможная отправка военных в Польшу состоялась бы за счет перемещения тех, кто находится на службе в Германии или в другой стране Европы.

Заявление президента США прозвучало в ходе совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой.

В ходе пресс-конференции Трамп заявил, что США приветствуют покупку Польшей истребителей F-35.

"Польша заказала от 32 до 35 новеньких F-35 на самом высоком уровне. Последняя модель", - завил президент США.

30 мая сообщалось, что согласно плану военной модернизации, Варшава планирует потратить около $48 млрд на новое оружие и оборудование до 2026 года. Министерство обороны Польши отправило запрос в США, где речь идет о планах закупки 32-х американских истребителей F-35A.