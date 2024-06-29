Трамп в случае победы во второй раз выведет США из Парижского климатического соглашения

Сам Трамп выступил против Парижского климатического соглашения во время дебатов с Байденом

Дональд Трамп (Фото: Shawn Thew/EPA)

Дональд Трамп во второй раз выведет Соединенные Штаты из Парижского климатического соглашения, если снова выиграет президентские выборы. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на пресс-секретаря его предвыборной кампании Каролину Ливитт.

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Politico обратилось к спикеру и получило подтверждение относительно таких намерений Трампа. "Да, он сказал, что будет выводить США из климатического соглашения", – ответила Ливитт.

В материале издания говорится, что планируемый шаг Трампа не является неожиданностью, учитывая его предыдущий выход и лоббирование со стороны консерваторов. Сам Трамп выступил против Парижского климатического соглашения во время дебатов с президентом США Джо Байденом, заявив, что оно является "обкрадыванием Соединенных Штатов" и "катастрофой".

Politico со ссылкой на неназванного собеседника среди юристов пишет, что американские консерваторы годами готовили почву для того, чтобы Трамп в случае переизбрания президентом вывел США из Парижского климатического соглашения. Для этого разрабатывается ряд указов, которые Трамп должен быстро подписать в случае возвращения в Белый дом.

Собеседник рассказал, что существует несколько разных версий проектов указов о выходе США из соглашения. Один из них, по его словам, предполагает выход США из Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Выход из Рамочной конвенции ООН был бы гораздо более резким шагом, отмечает Politico, поскольку это фактически прекратило участие США в глобальных климатических переговорах, разрушив международное сотрудничество. Спикер предвыборной кампании Трампа эту информацию комментировать отказалась.

В 2015 году при президенте Бараке Обаме США присоединились к Парижскому соглашению, направленному на сокращение выбросов парниковых газов.

В 2017 году Трамп объявил о выходе из Парижского соглашения по климату.

В 2021 году Байден, став президентом, вернул США в Парижское соглашение по климату.

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